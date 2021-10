Piet van de Kar is boos: ‘Waarom moet je bij testen voor toegang een mondkapje op?’

KAATSHEUVEL - Wie zich wil laten testen voor toegang, moet een mondkapje voordoen. Over die verplichting maakt Piet van de Kar zich boos: ,,Ik voel me geïntimideerd en beledigd.”

En hij niet alleen: ,,Aan de Postelse Hoeflaan in Tilburg raakte voor mij in de rij een mevrouw in paniek. De toegang werd haar geweigerd omdat ze geen mondkapje bij zich had en die ook niet aangereikt kreeg.”

Lees ook Dit zijn alle nieuwe versoepelingen én maatregelen op een rij

Van de Kar nam het voor de vrouw op en maakte zelf aanstalten om zonder mondkapje door te lopen. ,,Maar toen werd ik terzijde genomen. Ze dreigden ermee dat ik door de politie voor huisvredebreuk opgehaald zou worden.”

Bloedbank

De 67-jarige Kaatsheuvelnaar ziet een verschil met het openbaar vervoer, waar de mondkapjesplicht deze week niet werd afgeschaft. ,,Het gaat hier om een gebouw, waar mensen naar binnen móeten. Zelfs bij Sanquin, waar ik deze week nog bloed heb gegeven, hoeft het niet meer. Als het nergens meer hoeft, dan mag testen voor toegang het ook niet verplichten, vind ik.”

Quote Zelfs bij Sanquin, waar ik deze week nog bloed heb gegeven, hoeft het niet meer Piet van de Kar

Het argument dat vooral niet-gevaccineerden zich laten testen om naar de bioscoop of een restaurant te kunnen en dat in die groep het risico op besmetting groter is, overtuigt Van de Kar niet.

Hij is zelf wél gevaccineerd en beschikt dus ook over een QR-code. ,,Maar als reisleider ben ik recent uit Duitsland teruggekomen. Van de overheid krijg je dan het advies om je voor de zekerheid te laten testen. Want ook wie gevaccineerd is, kan nog corona krijgen.”

Verfrommelde mondkapjes

Op de website van testenvoortoegang staat te lezen dat je een mondkapje mee moet nemen, maar Van de Kar zag deze week menigeen in Tilburg naarstig naar verfrommelde mondkapjes zoeken.

Het zijne heeft Van de Kar uiteindelijk toch maar omgebonden. Om de vrede te sluiten, stak hij zijn hand uit naar de veiligheidsman, maar die weigerde hem. ,,Daar nam ik geen genoegen mee. En alsnog kreeg ik een hand terug.”

Piet van de Kar kreeg na zijn test al snel te horen dat hij geen corona had. Samen met zijn vrouw is hij diezelfde avond nog naar The Father geweest. In de hoofdrol speelt Anthony Hopkins een bejaarde, dementerende man die geen hulp wil.