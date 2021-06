Piet Verheyen (89) was hoogleraar en bestuurder op de Tilburgse universiteit, maar ook een probleemoplosser

Verheyen werd in 1966 hoogleraar bedrijfseconometrie van wat toen nog de Katholieke Universiteit Brabant heette. Tussen 1988 en 1992 was hij voorzitter van bestuur van de Tilburgse universiteit, waar hij zelf in de jaren 50 nog gestudeerd had. Verheyen gaf in die rol aan dat hij niet wilde dat een ‘wetenschapper vanuit een ivoren toren de wereld aanschouwt', zoals hij in zijn afscheidsinterview in het Brabants Dagblad in 1996 aangaf. Zijn doel was om ‘meer dan ooit verbonden te zijn met het achterland’ en somde daarbij ook voorbeelden op van de successen: een commissie over armoede, een rapport over het ouderenbeleid in Brabant, een wetenschapswinkel, een rechtswinkel en een bibliotheek die ook voor buitenstaanders toegankelijk is.