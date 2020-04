Pieter, die met zijn ogen spreekt, mist zijn vader, moeder, broer, zus én de toren van Hilvarenbeek

Tegelijk vertolkt hij zo ook zijn eigen pijn: ,,We missen Pieter enorm. In tijden van nood wil je als ouders niets liever dan je kind bijstaan. Nooit gedacht dat we daar de kans niet voor zouden krijgen. Gelukkig kunnen we een paar keer in de week facetimen. En dan is het dolle pret met Pieter, want hij barst van de humor.”