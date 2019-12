Pieter Michielsen is nieuwe prins carnaval in Udenhout, Raad van Elf weer compleet

Belg (27) samen met vrienden opgepakt na gooien met glas in Tilburgse kroeg

13:17 TILBURG - Een 27-jarige man uit het Belgische Schoten is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt omdat hij in een café in Tilburg met een glas gooide. Twee van zijn vrienden zijn ook opgepakt. Dat meldt de politie.