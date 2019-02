Pieter Michielsen is nieuwe Udenhoutse Broeder

Man die winkeldief tackelde in Tilburg gezocht door politie: ‘Om te bedanken’

10:08 TILBURG - De politie is op zoek naar een man die vrijdagavond een winkeldief heeft getackeld. Dat deed hij op het Wagnerplein in Tilburg-Noord, in de hoek van de Bruna, Etos en terStal Familiemode. De man hoeft zich echter geen zorgen te maken. ,,We komen graag in contact met deze meneer zodat we hem kunnen bedanken.”