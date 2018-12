Pijnboomflat roert zich: ‘Tilburg, blijf af van onze parkeerstrook’

Brand in garagebox in Oisterwijk: Naastgele­gen woningen vullen zich met rook

18:12 OISTERWIJK - Aan de Jozef Israëlsstraat in Oisterwijk is zaterdag aan het eind van de middag brand uitgebroken in een garagebox. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.