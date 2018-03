Pillen en MDMA gevonden bij woninginval in Tilburg

Keuzedocument sporthal betekent huiswerk voor raad Hilvarenbeek

8 maart HILVARENBEEK - In Hilvaria Studio's in Hilvarenbeek heeft wethouder Bernd Roks (VVD) donderdagavond het keuzedocument over de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie gepresenteerd. Het document, waarin zeven verschillende opties staan uitgewerkt, geeft vooral inzicht in een beheer door de gemeente zelf.