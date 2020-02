Pim dankt het happy end van zijn ‘levend boek’ aan de Here Jezus

Uit de boekenkast werd Pim de Jong uit Dongen gehaald. Ze gingen samen aan een tafeltje zitten, omringd door andere ‘levende boeken’ en hun lezers.

Een jonge vrouw in een rolstoel die over haar spina bifida vertelde; een veteraan die verhaalde over zijn tijd in Libanon; een pelgrim die last van smetvrees heeft.

In het geroezemoes van al die ontmoetingen vertelde Pim de Jong aan Pim Hoogeveen hoe hij zijn miserie te boven is gekomen: ,,Mijn nieuwe leven heb ik aan de Here Jezus te danken. Dat is de reden dat ik ex-psychiatrisch patiënt ben. Zonder hem was ik er misschien wel helemaal niet meer geweest.”

Ook tijdens de achtste editie van de Human Library (zie BD-dossier) bleek de belangstelling groot. ,,Interessant concept", gaf Pim Hoogeveen van tevoren te kennen, terwijl zijn vriendin al een levend boek aan het lezen was. ,,Het gaat, als ik het goed begrijp, om het vinden van de verhalen achter mensen. En het doorbreken van je eigen vooroordelen.”

Eigen vader aan het tafeltje

Ook Stef Groot Bluemink, die woensdag in het Brabants Dagblad vertelde al over zijn verleden als drugsverslaafde vertelde, had over lezers niet te klagen.

De eerste was wel een héél bijzondere: ,,Mijn eigen vader. Hij heeft een groot deel van mijn leven gemist en vond dit een mooie kans om meer van me te weten te komen. Ik keek ervan op, maar het is een goed gesprek geworden.”