Pingpongtafel, jeu-de-boulen, openluchtbioscoop en freerunnen op de Beljon-fontein: Tilburg wordt ‘vakantiestad’

Er is al een 100 meterlange hinkelbaan in de Pieter Vreedestraat aangelegd. Verder komt er een jeu-de-boulesstrandje voor de deur van spellencomplex NondeJeu aan het Pieter Vreedeplein. En de Beljon-fontein wordt een freerun-park.



,,Van allerlei kanten kregen we van enthousiastelingen te horen of we dit jaar Tilburg Vakantiestad weer konden opzetten”, vertelt Marc Meeuwis, directeur Citymarketing Tilburg. Met Tilburg Vakantiestad worden mensen uit de regio aangespoord hun vakantie door te brengen in Tilburg.