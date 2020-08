Piushaven als tropisch vakantieoord: wie dat tien jaar geleden voorspelde, was uitgelachen

,,Een jaar of vijf geleden toen de hoogbouw opkwam en er meer horecazaken verschenen, zag je de drukte mondjesmaat toenemen”, zegt Marco Geboers. Hij woont sinds 2008 in Havenkwartier, het eerste hoge woongebouw in het gebied.



,,Sinds corona is de haven echt ontdekt, liggen de steigers en grasvelden vol. In 2008 zag je bijvoorbeeld geen wandelaars of hardlopers hier, nu wel. Het is een verschil van dag en nacht.”



Havenmeester Saskia Janssen pint de ‘ontdekking van haven’ op Pasen vorig jaar, dat was een tropisch weekend. Corona gaf vervolgens de doorslag. De horeca en terrasjes waren dicht, het weer stralend en dus zochten mensen alternatieven zoals op of aan het water relaxen. ,,Mensen zagen de bui al hangen: dat ze niet op vakantie zouden kunnen, daardoor nam de verkoop van bootjes toe.”



Nu drijft er vanalles in de haven: en dat mag, al is zwemmen niet toegestaan. Janssen: ,,Mensen zijn heel creatief, iedere drijvende badkuip die ze vinden wordt te water gelaten. Met echt prachtig weer ligt het richting kanaal vol bootjes. Soms wel veertig of vijftig. Superleuk om te zien.”