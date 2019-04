Piushaven Bevrijdingsconcert Tilburg eenmalig ‘s middags vanwege bekerfinale

Tilburger rijdt vrouw aan en laat haar gewond achter, mogelijk onder invloed van lachgas

14:59 TILBURG - Een 29-jarige man uit Tilburg is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden in zijn woonplaats nadat hij op de Buitenstraat een vrouw had aangereden en vervolgens doorreed. Niet veel later was hij betrokken bij een soortgelijk incident. Dat meldt de politie.