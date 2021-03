Piushaven gaat eeuwfeest in Tilburg vieren met een konvooi aan varend erfgoed

Hans Smolders durft na drie zware longopera­ties Tilburg, Brabant én Den Haag aan

7:16 TILBURG - De kans is niet klein dat Tilburger Hans Smolders namens Forum voor Democratie in de Tweede Kamer wordt gekozen. Hij is dan op drie niveaus volksvertegenwoordiger. Ook in de Tilburgse gemeenteraad en de Staten van Brabant heeft hij een zetel.