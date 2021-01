Piushaven komt corona-wandelaar tegemoet: kiosken met choco, soep en Jägerthee

Sealbags vol hennep gevonden in garagebox Tilburg

19 januari TILBURG - Bij een controle van garageboxen in de Akkerstraat (tussen Korvel en de Bredaseweg) in Tilburg zijn dinsdag vier sealbags, met in totaal 10 kilo hennep, en twee weegschalen gevonden. Het materiaal lag in dezelfde box. De huurder is aangehouden.