Piushaven krijgt alcoholverbod vanaf 22 uur om overlast tegen te gaan

Tilburgse stuit in Wandelbos op urn met as: ‘Die hoort hier niet’

24 april TILBURG - Ze waren aan het geocachen op een route in het Wandelbos die ‘De Moord op Marietje Kessels’ heet. Cindy Verheijden en Angela ten Pas grapten nog: ‘Je zult hier maar een lijk vinden’. Dat niet. Maar wat ze wel aantroffen was een met as gevulde urn. Een echte. ,,Die hoort hier niet.”