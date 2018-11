Piushaven krijgt er een 'wijkje’ bij

Bouwplaats

Om het project mogelijk te maken worden bestaande bedrijfspanden gesloopt. Met uitzondering van één gebouw, grenzend aan de straatzijde, waarin de Bouwplaats is gevestigd. ,,Dat is een karakteristieke en kwalitatief mooie loods", aldus wethouder Berend de Vries. ,,Daar komen geen woningen in. We willen er iets bijzonders van maken.” Wat er dan wel komt, kan hij nog niet zeggen. De gemeente is in gesprek met verschillende partijen over de invulling.