Piushaven krijgt nieuwe balans: tussen reuring en rust, maar óók openbare toiletten

De Piushaven blijft een levendig gebied, maar er komen regels per deelgebied. De havenkom blijft de plek voor concerten en sport, de Havendijk rond brug Den Ophef is straks de het stukje voor klassieke concerten en lezingen. In het resterende deel tot aan het kanaal kunnen mensen wandelen en krijgt de natuur de overhand.



De nieuwe indeling werd tijdens de raadsvergadering gisteravond zonder slag of stoot aangenomen.



‘Een heel erg fijn toekomstbeeld’, stelde oppositiepartij Lijst Smolders Tilburg. ‘Deze visie is uitermate geschikt om balans aan te brengen’, klonk vanuit D66. Door het steeds drukker worden van de haven komt die namelijk in gevaar. Met het ‘opknippen’ en het oprichten van een klankbordgroep moet het voor zowel bewoners als bezoekers aangenaam blijven.