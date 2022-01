Piushaven-pionier neemt afscheid, Villa Pastorie in andere handen: ‘Je kind wordt uiteindelijk volwassen’

Voor Nomads bezoeken ze twee keer per jaar een ander land om inspiratie op te doen. Peru, Vietnam, Jordanië en India/Mexico figureerden in het restaurant. ,,Niet het verwesterde koken, maar de authentieke keukens met een twist.” In april is de - goed gerecenseerde - horecazaak vier jaar open. ,,Ondanks corona blijft Nomads groeien.”



Maar het smaakt ook naar meer. Het klikte tussen de ondernemers, binnen twee weken was de koop rond, per 1 maart zijn ze de eigenaren. ,,De Pastorie is niet zomaar een zaak, het is uniek in alles”, zegt Kin. ,,En een restaurant. En een binnentuin. En aan het water.” Mutsaers: ,,Hotelkamers.” Kin: ,,En de goede naam. Iedereen die ik over Villa Pastorie spreek is positief.”



De Pastorie viel vaker (bijna) in de prijzen. Zo was het genomineerd voor de internationale Restaurant & Bar Design Award in de categorie ‘best bars Europe’. Naar de titel dongen 90 projecten uit heel Europa mee. Villa Pastorie zat bij de laatste tien. Het interieur van Villa Pastorie werd daarnaast opgenomen in de tweejaarlijkse editie van FRAME. Daarin staan de meest opmerkelijke interieurs van het continent.