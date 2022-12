Piushaven stelt de ‘Kerst-reus’ vast op

Op klaarlich­te dag verdwijnt de kluis uit De Spaarbank en eindigt in de auto van Petru: ‘Ik ben hier het slachtof­fer’

TILBURG/BREDA - Pas in de avond komt het personeel van stadscafé De Spaarbank erachter dat de kluis is gestolen. Op een klaarlichte dag in juni is iemand daarmee naar buiten gelopen. Dat die uiteindelijk in de auto van Petru B. in Rotterdam ligt, komt omdat de verdachte die heeft gevonden. ,,Ik ben vals beschuldigd, ik ben hier het slachtoffer”, vertelt B. tegen de politierechter in Breda.

29 november