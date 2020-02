Pizzakoerier vermoedt geweld en tipt politie: eis twee jaar cel voor drugsvondst

Liselotte Franssen nieuwe wethouder in Goirle

14:57 GOIRLE - Liselotte Franssen is de nieuwe wethouder in Goirle. Ze wordt voorgedragen door haar partij Lijst Riel Goirle en is de opvolger van Bert Schellekens die in januari aankondigde zijn functie vanwege gezondheidsredenen neer te leggen. Het is de bedoeling dat vanaf 31 maart het college van burgemeester en wethouders weer compleet is.