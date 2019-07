Pizzakoerier zonder enige aanleiding mishandeld in Tilburg

Nis­san-dea­ler Leendert van den Born in Tilburg failliet, garage blijft open

24 juli TILBURG - Autodealer Leendert van den Born in Tilburg is door de rechtbank in Breda failliet verklaard. Het bedrijf aan de Kraaivenstraat, verkoper van de merken KIA en Nissan, had het faillissement zelf aangevraagd.