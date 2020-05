Plan: Bijen houden en fruit kweken op een weelderige daktuin in Tilburgse binnenstad

Het staat nog in de kinderschoenen, maar de Tilburgse is van plan een groene daktuin in de binnenstad voor elkaar te boksen. Een dak waarop groente en fruit worden verbouwd en bijen gehouden. ,,Waar mensen samenkomen, een plek voor openluchtconcerten, sterrenkijkavonden en yoga bij zonsopgang”, zegt Slob. Ze denkt A: dat gezien alle stadsontwikkelingen Tilburg klaar is voor een daktuin en B: dat het helemaal in deze tijd past. ,,Je haalt de natuur weer naar de stad, laat zien waar ons voedsel vandaan komt. We hebben stilletjes onze verbinding met natuur en landbouw verloren. En natuurlijk dragen groene daken bij aan verkoeling van de stad én is het goed voor de opvang van regenwater.”

Wie denkt mee?

Zeker, vooralsnog heeft ze alleen de plannen en een tekening. Maar het is Slob menens. ,,Ik zit qua uitwerking van het idee nog in de beginfase, maar ik loop al wel bijna een jaar met het idee rond en heb me er gedurende die tijd flink in verdiept.” Een paar weken geleden keerde ze terug van een reis door Zuid-Amerika, sindsdien is ze fulltime met het plan bezig. Ze huurde een kantoortje in De NWE Vorst, zetten de website Rooftop Rumour op en probeert nu mensen mee te krijgen, zoekt partners, financierders en - niet onbelangrijk - een dak.

‘Lekker centraal en groot’

Of de Katterug - we denken maar even mee - iets is? Daar lag ooit het idee voor een stadspark .

,,Daar heb ik al aan gedacht. De Katterug is in ieder geval lekker centraal en groot. Dat is wat ik in een dak zoek. En als het De Katterug niet is dan ben ik er van overtuigd dat we een ander, of wie weet, meerdere andere geschikte daken in het centrum van Tilburg zullen vinden.”