Plan ‘gehuchtenpleintje’ in Biest-Houtakker loopt opnieuw vertraging op

De gemeente Goirle grijpt in: onstabiele muren van Van Besouw gaan vandaag om

6:30 GOIRLE - Als het Van Besouwterrein in Goirle goed is afgezet, en dat wordt vanochtend vroeg gecontroleerd, dan worden de muren die ‘op scherp staan’ onder toezicht neergehaald. Dat schrijft de gemeente in een brief aan de omwonenden. De sloper heeft in het proces ‘enkele steken laten vallen’, erkent projectontwikkelaar NBU.