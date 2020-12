Plan: hostel en grand café met Tilburgse themakamers voor een 'toffere Besterd'

Dat klinkt allemaal mooi natuurlijk, maar hoe realistisch is het? ,,De financiële haalbaarheid is onderzocht en we hebben investeerders", vertellen ze. Als ontwikkelaar is Rob Keijzer van Honk bij het project betrokken.



,,De gemeente heeft zelf vaak gepubliceerd dat er - buiten corona - een beddentekort is in de stad. En dit hostel is niet in de orde van grootte van een hotel. Je moet denken aan dertig overnachters op een avond, al is dit nog het concept.”



De twee willen aan de slag, nog liever vandaag dan morgen. Maar de hamvraag is wat er met het pand gebeurt, want dat is nog eigendom van de gemeente. ,,Daar blijft het al jaren een beetje op hangen. Het zou in de verkoop moeten komen, maar dat blijft uit. We weten ook niet precies waarom, we kunnen er niet in de keuken kijken."