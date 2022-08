Plan: hotel met 70 kamers op plek van oude Piet Plezier in Oisterwijk

Dat het hotel ook echt op die plek komt, ligt nog niet helemaal vast. Wel heeft de SVE Group, eigenaar van de grond, nu dus een vergunning aangevraagd omdat ze door willen met de ontwikkeling van het terrein, stelt een woordvoerder. ,,We zijn al even met de gemeente in gesprek om te kijken of we tot een visie voor een groter gebied kunnen komen, inclusief de sportvelden. Maar er gebeurt tot nu toe weinig of niks. We dansen een beetje om elkaar heen. Daarom hebben we nu een vergunning aangevraagd. Wij willen graag door.”