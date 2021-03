‘Plan landbouwverkeer kan niet snel genoeg van start’

Voor haar buurtgenoten is er nog een belang, benadrukt Derix: ,,Dat is een oplossing om verdere en ernstige schade aan de huizen te voorkomen. De huizen staan kort aan de weg en omdat de voertuigen steeds zwaarder worden, hebben we echt elke dag last van trillingen. Het gaat om oude huizen, die kunnen dat niet aan. Dit plan voor het landbouwverkeer helpt ons enorm. Ook zal de geluidsoverlast sterk afnemen.”

Voorstel voor een concrete route

Lammers is er van overtuigd dat het voor iedereen straks beter wordt. ,,We moeten het probleem niet verplaatsen, en dat hoeft ook helemaal niet. De route die we nu hebben uitgestippeld voor het zware verkeer wordt al gebruikt, maar we willen die geschikt maken voor permanent gebruik. Dat laatste is nu niet het geval. En natuurlijk willen we van iedereen horen wat de wensen zijn. We staan voor het belang van het hele dorp.”