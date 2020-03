Plan: podium voor Tilburgse fotografen. Een voorproefje bij het Koningsplein

TILBURG - Computerzaak Leapp zat er, Rozemarijn Bloemisten ook. De komende tijd verandert de winkel bij de entree naar het Koningsplein in een expositieruimte voor Tilburgse fotografen. Het is de bedoeling dat vooral jonge fotografen uit de stad daar hun werk tonen.

Aarts: ,,Met de eigenaar van de winkel is afgesproken dat we hier tijdelijk thuis kunnen zijn. Een jaar, mogelijk twee jaar. Het pand gaat uiteindelijk weer in de verhuur of verkoop. Als we ons bestaan hebben bewezen dan kunnen we in de toekomst in andere leegstaande winkels in de stad neerstrijken.”