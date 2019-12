Plan voor appartementen langs A58 in Goirle om ombouw klooster Tilburgseweg te financieren

De plannen van Leystromen zitten nog in een pril stadium. Er ligt al wel een intentie-overeenkomst met Vivent Het Andere Wonen. Deze zorginstelling uit Den Bosch zoekt plekken waar mensen met dementie zelfstandig kunnen wonen, eventueel met partner. ,,Waarom zou dat niet lukken?”, beantwoordt Arno van den Berg, directeur-bestuurder van Vivent Het Andere Wonen, de vraag of dat kan met een wedervraag. ,,We richten een geclusterde woonvorm in waar 24 uur per dag, 365 dagen een zorgechtpaar bij woont. Die verzorgen en begeleiden de bewoners, samen met een heel team uiteraard.”