Plan voor drie woontorens die samen 013 vormen, ‘Een advertentie voor Tilburg’

Auto gaat in vlammen op bij autobe­drijf Lage Ham in Dongen

20 april DONGEN - Een auto vloog dinsdagmiddag rond 14.45 uur in brand bij autobedrijf Fens Occasion Center aan de Lage Ham in Dongen. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar de auto is desondanks helemaal uitgebrand.