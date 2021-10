Plan voor mariakapel in Biezenmortel: ‘een gemis dat je hier nergens een kaarsje kunt branden’

In juli 2019 werden de deuren van de Jozefkerk in Biezenmortel gesloten en sindsdien ontbreekt er in het dorp een plek om een kaarsje aan te steken of even te bidden. Een gemis, vindt Wim Smolders uit Biezenmortel. ,,Er moet wel wat zijn voor de gelovigen in het dorp zoals een plek om samen te komen of even een kaarsje aan te steken.”

Op een fietstocht door de Achterhoek met zijn vrouw Annie zag hij een kapelletje dat niet zou misstaan in Biezenmortel. Weliswaar geen echte kapel, maar wel een mooie plek om even te bidden of een kaarsje te branden. ,,Ik zit in het kerkbestuur en opperde daar het idee voor een kapel. Op grond van de parochie, dus geen gedoe met grond aankopen. En voor aan de straat, zodat je er ook makkelijk bij kunt komen of even kunt stoppen.”

Zijn plan kon op enthousiasme rekenen, zegt pastoor Dorssers van de Johannes XXIII Parochie, waar Biezenmortel onder valt. ,,Een mooi plan, zeker omdat hierdoor het Mariabeeld uit het dorp weer terug kan keren naar het dorp. Nu staat het in opslag, maar het hoort in Biezenmortel.”

Wanneer de werkzaamheden beginnen en wie de kapel gaat bouwen, is nog niet bekend. Al hoopt Smolders dat dat zo snel mogelijk is. Daarbij rekent hij eigenlijk op steun vanuit de gemeenschap. ,,Het mooiste is als een aannemer of metselaar uit het dorp de klus op zich neemt. Zo’n groot karwei is het niet, dus als een paar man de handen ineen slaan is het zo gebeurd. Dan wordt het ook iets van d’n Biezenmortel, voor d’n Biezenmortel.”