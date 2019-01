Plan voor zonnepark in Moerenburg-Koningshoeven, tussen snelwegen in

video Floor (8) uit Tilburg publiceert eerste dichtbun­del vol ‘elfjes’

9:30 TILBURG - Het begon allemaal in een klein zelf geknutseld boekje, maar nu gaat de acht jarige Floor Jongenelen over op het echte werk. Op donderdag 21 februari presenteert Floor haar eigen dichtbundel ‘11 elfjes’. Het boekje bestaat uit korte gedichtjes van elf woorden die gaan over alles wat er om gaat in het hoofd van een 8-jarige: school, vakantie, tekenen en snoep.