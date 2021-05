PlanC moet muziek- en dansonderwijs in Goirle verder helpen

GOIRLE - De nieuwe Stichting PlanC wordt de aanjager en het aanspreekpunt voor muziek-, dans- en theaterlessen in Goirle. Een aantal inwoners met hart voor cultuuronderwijs en de gemeente hebben daar een overeenkomst over gesloten. Daarmee vult PlanC het gat dat Factorium heeft achtergelaten nadat die vanwege bezuinigingen moest stoppen in Goirle.

Sinds Factorium vorig jaar noodgedwongen alle muziek- en dansdocenten moest ontslaan, is het nog steeds mogelijk om lessen te volgen. Op zich is daar niets aan verandert, de docenten zijn als zzp’ers verder gegaan. Voor hen is er wel veel veranderd. Want zonder Factorium is er niemand meer die leerlingen inschrijft, die dingen regelt en contacten legt met scholen en (muziek)verenigingen om samen dingen te ondernemen.

Quote We willen breed inzetten. Meer verbindin­gen leggen met koren, musical-en theater­clubs, harmonieën Marleen van Eijndhoven, PlanC

Daarvan dachten Marleen van Eijndhoven en nog enkele cultuurliefhebbers: dat gat moet worden gevuld. Daarvoor werd in eerste instantie een burgerinitiatief opgezet. ,,We willen breed inzetten. Meer verbindingen leggen met koren, musical-en theaterclubs, harmonieën. We zorgen ervoor dat we daar meer uren voor vrijmaken dan Factorium ter beschikking had. En we willen ervoor zorgen dat het ook voor mensen met een kleine portemonnee lukt om muziek-, dans- of theaterlessen te volgen”, zegt Van Eijndhoven.

Zo worden er bijvoorbeeld evenementen georganiseerd in de toekomst om te laten zien wat allemaal mogelijk is aan cultuuronderwijs. En via de Meedoenregeling kunnen mensen op of net boven bijstandsniveau een beroep doen voor een bijdrage aan muziek- of dansles. PlanC wil die regeling zelf uitbreiden. Van Eijndhoven: ,,We gaan dat doen in de vorm van een bijdrage aan de lessen, een instrument, danskleding of iets anders dat nodig is. Dat moeten we nog bekijken.”

Op zoek naar kwartiermaker

Daarvoor gaat PlanC op zoek naar een zogenoemde kwartiermaker. Die in elk geval tot na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar aan blijft. Daarvoor zit ruim een halve ton in de pot.

Het heeft Van Eijndhoven en de vier andere bestuursleden van PlanC in eerste instantie nogal wat moeite gekost om de gemeente te overtuigen. Zo was het burgerinitiatief bijvoorbeeld helemaal niet opgenomen in een nieuwe cultuurnota van de gemeente. De initiatiefnemers hebben tot twee keer toe de handdoek dan maar in de ring gegooid. Onder meer op aandringen van burgemeester Mark van Stappershoef is cultuurwethouder Johan Swaans toch weer in gesprek gegaan.

,,We hebben een excuusbrief gehad en we gaan nu verder", zegt Van Eijndhoven daarover.