Plannen Koningsplein en Stadskwartier: commissie waarschuwt voor 'te groot, te leeg plein’

Daarnaast is er de zorg dat de Koningswei 2.0 met zes hoge gebouwen niet past bij de stad en haar historie. ,,Hoogbouw levert wind en schaduw op. De voorgestelde dichtheid van gebouwen op een dergelijk klein plein baart de commissie grote zorgen waar het op woon- en verblijfskwaliteit aankomt. Er is onvoldoende geanalyseerd hoe het gesteld is met de leefbaarheid tussen de torens, de menselijke maat en de relatie tot de bestaande bebouwing.”



De commissie ziet meer in een ander model voor de herontwikkeling: het ontwerp waarin niet één groot plein centraal staat, maar veel groen en pleinen. Voor het Koningsplein grijpt de commissie terug op het voorstel dat er begin 2018 lag: met twee wooncomplexen met binnenhoven. De commissie begrijpt niet dat van dat voorstel zo rigoureus is afgeweken. ,,De vorige insteek was vruchtbaarder.”



Eind dit jaar neemt het college een besluit over de plannen.