Plannen rond Duvelhok zijn terug bij een leeg vel

Groen licht voor goedkoop bouwen in Moergestel, rood voor duur in Oisterwijk

MOERGESTEL - Drie woningbouwprojecten in de kom van Moergestel vallen bij de gemeente in de prijzen. Het gaat om initiatieven van sportschoolhouder Jaap de Groot, supermarkteigenaar Geert Denissen en notaris Tineke Groot. In Oisterwijk worden twee projecten juist niet gehonoreerd, omdat de nieuwbouw te duur voor koper of huurder uitvalt.

16:51