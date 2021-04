Plastic is dit jaar taboe in de strijd tegen de jeukrups: rond 10 april komen de larven weer uit het ei

Akkoord over sloop oostkant Konings­plein lijkt dichtbij, ‘Alle partijen zijn enthousi­ast’

31 maart TILBURG - TBV Wonen en de gemeente Tilburg verwachten nog deze zomer samen met vastgoedbedrijf Amvest een overeenkomst te bereiken over de herontwikkeling van het Koningsplein. Wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) liet maandag aan de raad weten ‘optimistisch’ te zijn dat er in juni of juli een akkoord ligt.