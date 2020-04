Plastic schotten en minder tafels in de kroeg ná coronacrisis: ‘Science fiction, maar daar gaan we naartoe’

Zoals de jaartelling voor en na Christus heeft, denkt de Tilburgse horecaman Rob Michielsen inmiddels in 'vc' en 'nc'. Voor corona en na corona. Of in dat laatste tijdperk zijn zaak - één van de oudere en grotere van Tilburg - nog bestaat?



,,Wie zal het zeggen. Mijn enige droom, wens of zorg is nu dat we overleven. Dat we de rekeningen en salarissen kunnen betalen. En als we over een jaar er nog zijn, klap ik in mijn handen. Het gaat heel lang duren voor de situatie uit 2019 terug is. Tot die tijd zijn we de anderhalve-meter-maatschappij.”