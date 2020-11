Pleegdochter Gerrit Poels mag naam BroodNodig blijven gebruiken voor voedseluitdeling

Ook de politiek vindt het een slecht idee, uitbreiden van bedrijven­ter­rein in Mier­beek-oost

0:08 HILVARENBEEK - Dat Hilvarenbeek meer bedrijventerrein nodig heeft, daarover zijn ‘vriend en vijand’ in de politiek het eens. Geen enkele fractie is echter enthousiast over het voorstel van het college van B en W. Mierbeek-oost in Esbeek valt af, zo was donderdagavond te proeven. Maar welke locatie dan wel? ,,Ik hoor alleen maar njet, njet, njet.”