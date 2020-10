Pleegouder zijn: Dat vergt aandacht, liefde en heel veel geduld

Tbs of verplichte zorg voor Pool die instak op agenten? Experts zijn het niet eens

27 oktober BREDA\HAGHORST - De strafzaak tegen de 23-jarige Pool die op 22 april in Haghorst met een mes zou hebben ingestoken op twee politieagenten is uitgesteld. De gedragsdeskundigen hebben namelijk een deels afwijkend advies over de eventuele behandeling van de man.