Pleidooi voor kerstvrouwen op de kerstmarkt van de Tovervogel in Oisterwijk

OISTERWIJK - Her en der inspireert de kerst tot goede-doelen-acties. Maar bij basisschool De Tovervogel in de Oisterwijkse wijk Waterhoef is de kerstmarkt meer dan dat alleen.

Vanwege de nattigheid zag school De Tovervogel zich vrijdag genoodzaakt de zorgvuldig door leerlingen en personeel voorbereide kerstmarkt van buiten naar binnen te verplaatsen. Dat levert een andere sfeer op, waaronder minder daglicht.

Maar ondanks dat schaarse licht, valt zij meteen op: de tienjarige Nova uit groep 7. Gehuld in een opvallend rode jurk, maakt zij meteen duidelijk dat zij de kerstvrouw is. ,,Ik vind dat er ook kerstvrouwen moeten komen".

Bakkunst

Het kerstvrouwtenue heeft Nova overgehouden van een optreden vorig jaar in de musical 'Volle maan' in Tiliander. De kerstmarkt duurt maar anderhalf uur.

In die 90 minuten is het in de schoolaula een drukte van belang. Op een podium treden doorlopend jeudige artiesten op. Rap blijkt opvallend populair. Maar nog populairder is de bakkunst. Hoe kan het ook anders in de geboorteplaats van Robèrt van Beckhoven?

Kas, Max, Rens en Dax uit 4c hebben het slim aangepakt. Ze hebben 24 brownies gebakken die ze voor 1 euro per stuk verkopen. Binnen een half uur zijn ze los. Kas: ,,We zijn naar restaurant Brownies en Downies gegaan om het recept voor de brownies te vragen. Dat kregen we."

Volgens juf Carla Claassen was aan de kerstmarkt schoolbreed een thema gekoppeld: ,,Leren omgaan met geld. De hoogste groepen hebben zelfs voor het bedrijfje dat ze op de kerstmarkt presenteerden, een bedrijfsplan moeten schrijven. Ook hebben twee kinderen in alle klassen een presentatie moeten geven over de instelling waar de opbrengst van de kerstmarkt naar toe gaat : de Tilburgs-Oisterwijkse voedselbank. “