Pleinfestival in Kaatsheuvel is een feest voor iedereen

Op zaterdagmiddag is het gezellig druk op de kermis en in de feesttent op het Anton Pieckplein, midden in Kaatsheuvel. Het Pleinfestival begon donderdagmiddag en eindigt zondagmiddag. Pleinfestival-voorzitter Joost van de Wouw: ,,Het is de 36ste keer, waarvan de laatste vier edities weer met vier dagen. We begonnen donderdagmiddag voor de allerkleinsten en 's avonds optredens van Lay's Angel en Damage Control, de winnaars van de bandstrijd, een talentenjacht voor bands. Vrijdagmiddag seniorenmiddag en 's avonds foute party. Zaterdagmiddag is voor de basisschooljeugd en daarna weer feest in de tent met het Meezingfestijn.”