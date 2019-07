Plezier, penalty's en een prachtig tenue bij het Willem II voetbalkamp

Een kabaal van jewelste, maandagmiddag rond lunchtijd in de kantine van TSV Gudok. Daar hebben zich honderd jongens en meisjes verzameld voor een van de driedaagse Willem II-voetbalkampen en het enthousiaste geschreeuw en gekrijs is niet van de lucht. Als de boterhammen en bananen naar binnen gewerkt zijn, is het tijd voor het toernooi om de penaltybokaal. Van ieder groepje gaan twee spelertjes naar de finale, waar een mooie prijs gewonnen kan worden. ,,Als je raak schiet, ben je door. Als je mist, mag je aan de kant gaan staan", legt trainer Wesley uit. ,,Gaan we ons best doen?" ,,Jaaa!", roepen de voetballertjes in koor.