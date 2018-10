Plezier staat voorop tijdens voetbaltalentenmiddag bij ZIGO

,,Het is al 2-1 he scheids! Hé, let u wel op? Het is 2-1!”. De ogen van een 9-jarig voetballertje in een paars hesje, spuwen vuur als hij de scheidsrechter wijst op de laatst gescoorde goal. De begeleider van het potje vier tegen vier maakt inderdaad niet de indruk dat hij het doelpunt heeft geregistreerd. Want hoewel de jonge spelers er duidelijk anders over denken, doen de uitslagen er niet zoveel toe tijdens de voetbaltalentendag.