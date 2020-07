Plots is daar al de laatste schooldag: ‘Sneller dan anders, voor mijn gevoel’

De leerling: Noëlle Bolk (11)

..Het voelt alsof de grote vakantie er sneller is dan in andere jaren. Dat komt natuurlijk omdat we vanwege corona een tijdje niet op school zijn geweest. Ik vond het fijn dat ik op een gegeven moment weer naar school mocht, want dan zag ik al mijn vriendinnen weer en de juffen Sandra en Wieke. Die leggen het allemaal toch wat beter uit dan mijn ouders. Maar ik heb thuis goed gewerkt, dat vonden de juffen ook volgens mij. Normaal gesproken moeten we in de laatste schoolweek onze tafeltjes en stoeltjes schoonmaken, maar dat hoefde nu niet omdat er nieuwe komen. En vandaag op de laatste dag hebben we spelletjes gedaan, bijvoorbeeld Weerwolven van Wakkerdam’. Dat ik nu vakantie heb vind ik toch ook wel leuk, hoor. Als mijn broertje en ik bij onze vader zijn blijven we gewoon thuis, met onze moeder gaan we twee weken naar Limburg.”