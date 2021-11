Plotselinge ontmoeting in Tilburg loopt uit in vechtpartij; taakstraf geëist

Goirlenaar Cees van den Muijsen­bergh (98) overleden, ‘verheven man met een groot sociaal hart’

GOIRLE - Natuurlijk maakte de lokale omroep er in het programma ‘Goolse Kringen’ woensdagavond tijd voor vrij: een in memoriam voor Cees van den Muijsenbergh. De markante Goirlenaar, met een grote staat van dienst in het sociaal-culturele leven, overleed op 98-jarige leeftijd. Hij wordt vrijdag begraven naast zijn in 2010 gestorven vrouw.

10 november