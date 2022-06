Poederbrief op gemeentehuis in Oirschot blijkt zakje cocaïne: ‘Lijkt simpelweg door de bus geduwd’

Koper blijkt gewelddadi­ge dief: vrouw (29) onder bedreiging pistool van telefoon beroofd

TILBURG - Een 29-jarige vrouw is vrijdagavond aan het Paduaplein in Tilburg onder bedreiging van een pistool van haar telefoon beroofd. Ze had haar telefoon via internet te koop aangeboden en rond 19.45 uur met een man afgesproken die zich voordeed als koper.

18 juni