Poep, bloed en drugsgebruik in de trappenhuizen: TalentSquare-bewoners zijn overlast beu

,,Alsof er iemand is afgeslacht.” Bewoner Jens Bothmer laat de druppels en strepen bloed in het trappenhuis van TalentSquare zien. Over drie verdiepingen zit het. Tot op de deuren aan toe. Het is in ieder geval eens iets anders dan menselijke poep, die ze regelmatig aantreffen.



Bewoners van het grote appartementencomplex worden horendol van mensen die de trappenhuizen gebruiken om drugs te spuiten, er dronken op de grond liggen of slapen.



,,Er zitten agressieve figuren tussen die met elkaar en bewoners op de vuist gaan”, vertelt Bothmer. ,,De politie komt soms wel drie of vier keer per nacht langs om ze op verzoek weg te halen. Tien minuten later zitten ze er weer.” Vorig jaar was de overlast minder, stelt Bothmer, maar sinds de verbouwing en heropening van daklozenopvang Traverse om de hoek is het avond na avond raak. ,,Tijdens de renovatie was er helemaal geen overlast. Volgens mij zijn het mensen die bij Traverse worden geweerd omdat ze te lastig zijn.”