Poes overleden en flinke schade aan woning door brand in Rijen

VIDEO Veel schade door brand in wasdroger, bewoners kunnen niet terug naar apparte­ment in Tilburg

TILBURG - Bij een brand die in een wasdroger ontstond is zaterdagavond veel schade ontstaan in een appartement van een flatgebouw aan de Mahlerstraat in Tilburg. De bewoners konden hun woning op tijd verlaten, maar kunnen voorlopig niet terugkeren.

8 januari