Poging tot overval op Scapino in Tilburg

De overval gebeurde rond 16.30 uur bij Scapino aan de Broekhovenseweg. De politie is op zoek naar twee verdachten. Die zijn na de overval weggerend.

Scapino in Tilburg overvallen door man met vuurwapen

Vaker overvallen

De Scapino was de afgelopen jaren vaker doelwit van overvalpogingen. Afgelopen zomer en in 2017 was het weer raak. Medewerkers zijn toen bedreigd met een vuurwapen en een mes. Beide keren verlieten de daders de winkel zonder buit en zijn er geen gewonden gevallen.