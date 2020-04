Polen met inbrekerswerktuig aangehouden in Tilburg

Vrouw in gezicht gespuugd tijdens verkeersru­zie in Tilburg

13:23 TILBURG - Een vrouw is vrijdagmiddag in haar gezicht gespuugd tijdens een verkeersconflict met een 22-jarige man in Tilburg. De vrouw kreeg geen voorrang en kreeg een woordenwisseling met de 22-jarige bestuurder waarbij zij vol in haar gezicht werd getroffen.