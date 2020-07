Politica Myrte Hesselberth biedt Oisterwijk excuses aan: ‘Het laatste waar ik op uit ben is een generatiestrijd’

In een verklaring laat Hesselberth weten wat ze eigenlijk wilde zeggen. ‘Onze welvaart heeft ook negatieve effecten. Gevolgen voor ons klimaat waardoor de aarde mogelijk kapot gaat. Gevolgen voor onze gezondheid. We hebben een prestatiemaatschappij gecreëerd, waarbij geld een belangrijke rol speelt. Veel van mijn leeftijdsgenoten lijden hierdoor aan depressies, omdat ze de druk niet aan kunnen.’

Verklaring Myrte Hesselberth

Wat was ik afgelopen maandagavond blij met de benoeming van PrO Oisterwijk om als lijsttrekker voor de komende raadsverkiezingen uit te mogen komen. En dat ben ik nog steeds maar wel met een wrange nasmaak ten gevolge van een uitspraak van mij. Een uitspraak die fout geformuleerd was en niet goed nader toegelicht werd. Een les....

Hiermee heb ik veel mensen geraakt en gekwetst. Maar dat is nooit mijn bedoeling en intentie geweest. En het was ook niet terecht om dit zo over te laten komen. Hiervoor mijn oprechte excuus en graag licht ik toe wat de achterliggende gedachte van mijn uitspraak is.

Wat ik bedoelde te zeggen was dat we al jaren te veel consumeren. We zijn te veel met welvaart bezig en te weinig met welzijn. PrO Oisterwijk vindt dat we hier iets aan moeten doen. En als vers gekozen boegbeeld van PrO Oisterwijk wil ik dit uitdragen. Samen met mijn partij wil ik de samenleving mobiliseren hier iets aan te doen. De welvaart is gedurende enkele decennia zo gegroeid, daar hebben velen voor gewerkt. Daar profiteren we ook allemaal van.

Fijn, maar onze welvaart heeft ook negatieve effecten. Gevolgen voor ons klimaat waardoor de aarde mogelijk kapot gaat. Gevolgen voor onze gezondheid. We hebben een prestatiemaatschappij gecreëerd, waarbij geld een belangrijke rol speelt. Veel van mijn leeftijdsgenoten lijden hierdoor aan depressies, omdat ze de druk niet aan kunnen.

Volledig scherm Myrte Hesselberth, gemeenteraadslid voor PrO in Oisterwijk, leidde voor de derde keer het politieke debat op Durendael, de school waar ze tot voor kort zelf ook op zat © Tom Tacken

Het laatste waar ik op uit ben is een generatiestrijd. PrO wil juist samen met alle inwoners van Oisterwijk de verantwoordelijkheid nemen om het anders te doen. Velen hebben vóór mij al gestreden voor een betere wereld, waarvoor ik ze enorm dankbaar ben. Maar helaas kunnen we de strijd nog niet opgeven en vraagt dit voortzetting. Ik wil graag een boegbeeld zijn voor deze strijd en me hiervoor volledig voor inzetten.

Als lijsttrekker van PrO Oisterwijk wil ik er aan werken om onze mooie gemeente over te dragen aan de generaties na ons. Een Oisterwijk waarin welzijn van iedereen nog in het vaandel staat.

Ik hoop dat u mijn excuses aanvaardt. Ze zijn oprecht en uit de grond van mijn hart.

Groetjes,