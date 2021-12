Politie betrapt vier dieven die katalysator uit auto wilden stelen in Dongen

Aardver­schui­ving in Beekse politiek op komst: ook Gemeen­schaps­lijst doet niet mee aan verkiezin­gen

HILVARENBEEK - De Gemeenschapslijst in Hilvarenbeek kan niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart komend jaar. Dat betekent een kleine aardverschuiving in het politieke landschap nu ook eenmansfractie LEV deze week heeft laten weten zich terug te trekken. Er blijven nog drie partijen over.

17 december